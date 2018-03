Novara, Di Carlo: "I tifosi devono essere orgogliosi, non molliamo mai"

Milan, Kalinic out contro il Chievo: Gattuso lo esclude per scelta tecnica

Nessun problema fisico per Nikola Kalinic, che non è stato convocato per la partita di domani contro il Chievo per scelta tecnica. Dunque, Rino Gattuso ha ritenuto opportuno non inserire l'attaccante croato nella lista dei giocatori che domani dovranno cercare di conquistare tre punti...