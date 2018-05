Novara, la bandiera Ludi per tornare subito in B

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Una nuova avventura, dopo aver indossato la maglia del Novara dal 2006 al 2016 ed essere stato collaboratore tecnico dell'area sportiva. Adesso il club piemontese riparte da Carlalberto Ludi per la prossima Serie C, una categoria che non sembra appartenere al sodalizio della famiglia De Salvo viste le ultime stagioni in B. Un'annata disgraziata, quella appena conclusa con la sconfitta contro la Virtus Entella che ha lanciato la formazione di Chiavari ai playout. Ma la dirigenza del Novara s'è fatta trovare pronta, puntando sull'ex bandiera per costruire la squadra che deve puntare all'immediato ritorno in cadetteria.