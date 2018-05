Novara-Virtus Entella: tutto in 90 minuti. Per evitare la Serie C

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Tutto in 90, tesissimi, minuti. Virtus Entella e Novara si presentano all'ultima gara della stagione regolare distanziate di tre punti, a favore dei piemontesi, per uno scontro diretto che deciderà la terza retrocessa in Serie C e chi invece si giocherà il play out. Una sfida fra due squadre partite con obiettivi diversi (salvezza per i liguri, campionato tranquillo con occhio ai play off per i piemontesi) che ora si trovano a giocarsi il tutto per tutto con la Virtus che ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, che gli permetterebbe di chiudere a pari punti con il Novara, ma avere la meglio per gli scontri diretti visto che all'andata i biancocelesti si erano imposti per 2-1. Si gioca al Piola, dove il Novara finora ha raccolto appena 21 punti in 20 gare frutto di 5 vittorie, 6 pari e 9 sconfitte (peggior rendimento interno della B) con la squadra di Domenico Di Carlo che può giocare per due risultati su tre. Per evitare la C diretta al Novara basta quindi fare il minimo indispensabile, senza però scendere in campo per accontentarsi del pari visto che una vittoria potrebbe regalare la salvezza diretta (ma dipenderà dai risultati delle altre), mentre alla Virtus Entella di Gennaro Volpe serve una vera impresa.