Nove anni, e spicci, dopo. Diamanti torna a esultare in amaranto

© foto di Giacomo Morini

Per trovare l'ultima rete segnata da Alessandro Diamanti con la maglia del Livorno bisogna tornare indietro di quasi dieci anni (9 anni e 3 mesi). Era infatti il 20 giugno del 2009 quando nella gara di ritorno dei play off per la Serie A contro il Brescia il fantasista segnò la rete del 2-0 (la gara poi finirà 3-0) che lanciava i labronici verso il ritorno in Serie A. Dopo un lungo peregrinare fra Inghilterra, Italia e Cina, in estate Diamanti è tornato nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio per chiudere virtualmente un cerchio. Ci sono volute sei gare (una di Coppa Italia e cinque di campionato) per rivedere il numero 23 amaranto scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori e tornare a esultare. Un gol che non è servito per conquistare la prima vittoria in campionato, ma che può dare fiducia al fantasista per trascinare fuori dalle secche la squadra allenata dall'ex compagno di reparto Cristian Lucarelli.