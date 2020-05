Odjer: "Voglio conquistare la salvezza col Trapani. Futuro? Mi piacerebbe giocare in Inghilterra"

Il centrocampista del Trapani Moses Odjer ha parlato al Giornale di Sicilia della propria esperienza con il club e dei propri sogni futuri: “Sono arrivato a gennaio e non ero al top della condizione, però mi sono sempre allenato al massimo e ho avuto la mia prima occasione con l'Entella, peccato per lo stop perché sia io sia la squadra eravamo in un bel periodo di forma. - continua Odjer – La salvezza è possibile e ci teniamo a conquistarla per noi stessi e per tutta la città. Futuro? Mi godo il presente al Trapani, ma mi piacerebbe giocare in Inghilterra e se dovesse arrivare una chiamata da lì non ci penserei due volte ad accettare”.