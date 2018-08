Oggi giocherebbero così: i probabili undici delle diciannove di B

Matteo Ardemagni (Ascoli)

© foto di Federico Gaetano

Calciomercato ormai agli sgoccioli anche per le società di Serie B. A ormai poche ore dalla chiusura della finestra di mercato si lavora agli ultimi colpi per completare la rosa in vista dell'avvio della stagione. Ecco come cambiano le formazioni della serie cadetta (in MAIUSCOLO I NUOVI ACQUISTI):

Ascoli (3-5-2): PERUCCHINI; Padella, BROSCO, Mengoni; KUPISZ, ZEBLI, Carpani, CAVION, Mignanelli; BERETTA, ARDEMAGNI. Allenatore: VIVARINI.

Benevento (4-3-3): Puggioni; MAGGIO, VOLTA, TUIA, Di Chiara; TELLO, Viola, NOCERINO; IMPROTA, Coda, INSIGNE. Allenatore: BUCCHI

Brescia (4-3-1-2): ALFONSO; SABELLI, Meccariello, Lancini, RONDANINI; Bisoli, Tonali, Martinelli; TREMOLADA; Torregrossa, DONNARUMMA. Allenatore: SUAZO

Carpi (3-5-2): Colombi; Ligi, SUAGHER, Poli; Pachonik, Pasciuti, DI NOIA, Saric, PEZZI; ARRIGHINI, MOKULU. Allenatore: CHEZZI

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; GHIRINGHELLI, Adorni, Scaglia, Benedetti; Settembrini, Iori, BRANCA; Schenetti; PANICO, SCAPPINI. Allenatore: Venturato

Cosenza (3-5-2): CEROFOLINI; Pascali, CAPELA, Dermaku; BEARZOTTI, Mungo, Bruccini, PALMIERO, ANASTASIO; DI PIAZZA, TUTINO. Allenatore: Braglia

Cremonese (4-3-3): RADUNOVIC; MOGOS, DEL FABRO, Marconi, MIGLIORE; GRECO, CASTAGNETTI, Castrovilli; CARRETTA, MONTALTO, STREFEZZA. Allenatore: Mandorlini

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, MARCHIZZA, CURADO, Martella; FIRENZE, Barberis, Benali; Nalini, Budimir, MOLINA. Allenatore: STROPPA

Foggia (4-3-3): BIZZARRI; Loiacono, Camporese, Tonucci, Rubin; Gerbo, Agnelli, Deli; Kragl, IEMMELLO, Mazzeo. Allenatore: GRASSADONIA

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; ALMICI, Caracciolo, MARRONE, BALOKOVEC; LARIBI, GUSTAFSSON, HENDERSON; RAGUSA, DI CARMINE, MATOS. Allenatore: GROSSO

Lecce (4-3-1-2): VIGORITO; FIAMOZZI, LUCIONI, Cosenza, CALDERONI; SCAVONE, HAYE, Mancosu; FALCO; PETTINARI, PALOMBI. Allenatore: Liverani

Livorno (4-3-1-2): Mazzoni; PARISI, DAINELLI, BOGDAN, ALBERTAZZI; Luci, ROCCA, AGAZZI; DIAMANTI; KOZAK, Murilo. Allenatore: LUCARELLI

Padova (3-5-2): PERISAN; CAPELLI, CECCARONI, Trevisan; Salviato, Belingheri, DELLA ROCCA, Pulzetti, Contessa; Capello, BONAZZOLI. Allenatore: Bisoli

Palermo (3-4-1-2): BRIGNOLI; Rajkovic, Struna, Accardi; SALVI; Murawski, HAAS, Aleesami; Trajkovski; Nestrovski, PUSCAS. Allenatore: Tedino

Perugia (3-5-2): Leali; CREMONESI, MONACO, GYOMBER; Del Prete, MOSCATI, Bianco, FALASCO, FELICIOLI; MELCHIORRI, HAN. Allenatore: Nesta

Pescara (4-3-3): Fiorillo; CELIENTO, SCOGNAMIGLIO, Gravillon, DEL GROSSO; MEMUSHAJ, Brugman, Machin; ANTONUCCI, MONACHELLO, Mancuso. Allenatore: Tesser

Salernitana (3-5-2): MICAI; PERTICONE, GIGLIOTTI, Schiavi; Casasola, CASTIGLIA, DI TACCHIO, PALUMBO, Pucino; JALLOW, DJURIC. Allenatore: Colantuono

Spezia (4-3-3): Manfredini; De Col, ERLIC, Terzi, CRIVELLO; CRIMI, Mora, BARTOLOMEI; Mastinu, Granoche, PIERINI. Allenatore: MARINO.

Venezia (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, COPPOLARO, Garofalo; SCHIAVONE, SEGRE, Pinato; Falzerano, Zigoni, DI MARIANO. Allenatore: VECCHI