Padova, Bisoli: “Io e Bonetto nello stesso palazzo, avevo promesso la B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, ha parlato della promozione in Serie B attraverso le colonne del quotidiano Il Gazzettino. “Non mi era mai capitato di andare a vivere nello stesso palazzo del presidente, è senz’altro una cosa singolare. Abbiamo comunque orari diversi, per cui in tutto l’anno ci siamo incrociati quattro volte. E gli ho sempre detto: presidente stia tranquillo che ci arriviamo in serie B. Il 6 maggio o qualche giornata prima, ma ci arriviamo. Glielo avevo detto anche subito dopo la sconfitta 3-0 alla prima giornata con il Renate. Lui e Beccaro, insieme ai rispettivi figli, erano affranti: tranquilli perché vinciamo il campionato. È lì che ho capito di avere un grande gruppo, si trattava solo di oliare i meccanismi. E poi era dieci anni che non facevo la serie C vincendola a Cesena, spero che questa sia stata l’ultima volta che la faccio. È sempre difficile vincere”, le sue parole.