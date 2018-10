Padova, Bisoli al figlio: "Dimitri questa volta i punti li porto a casa io"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha parlato in vista della sfida contro il Brescia in cui sfiderà il figlio Dimitri, centrocampista delle Rondinelle: “Mio figlio ha detto che non ha mai perso e spero che stavolta la cosa si ribalti anche se gli auguro di fare una buona gara. Ma i punti voglio portarli a casa io questa volta. Il piccolo difetto che ha è che lavora poco in fase difensiva, il contrario di me. Il suo sogno sarebbe di finire la carriera in D assieme a suo fratello e a me come presidente-allenatore. Davide era tecnicamente più forte, ma Dimitri ha più voglia di giocare e poi non ha subito gli stessi infortuni. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it La chiamata di Cellino? Chiamata diretta no, ma so che aveva messo il nome nella lista, poi con Marroccu ci conosciamo bene. Dico la verità, forse lui dava per scontato che avrei detto sì, ma ci sono altre squadre che mi hanno fatto una proposta. Ma non dico quali sono, per rispetto di chi allena adesso”.