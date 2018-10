Padova, Bisoli: "Cisco? Ha mangiato poco fango. Anche CR7 difende"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli alla vigilia della sfida contro il Brescia ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sugli indisponibili: “Belingheri non sarà della partita a causa di un fastidio al ginocchio, mentre Capelli e Bonazzoli non sono al massimo. In campo devono andare i giocatori che stanno bene. Pescara? Aver recuperato due ret ci ha dato un'iniezione di fiducia importante. Col Pescara abbiamo fatto una grande partita, rivedendola abbiamo fatto un buon primo tempo e anche gli ultimi 20 minuti abbiamo fatto bene. In casa abbiamo una media da quinto sesto posto, in trasferta siamo da retrocessione. Ci manca una vittoria esterno, ma a Brescia sarà dura perché è un campo ostico. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it - Cisco? Non è ancora pronto a iniziare dal primo minuto in questi giorni è tornato quello di due settimane fa e poi è troppo individualista visto che contro il Pescara non ha mai passato la palla e bisogna che si sintonizzi coi compagni. Ha mangiato fango? Per me ne ha mangiato troppo poco visto che non fa la fase difensiva e se non se lo può permettere Cristiano Ronaldo figuriamoci se può Cisco”.