Padova, Bisoli: "Crotone favorito, ma non partiamo battuti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli ha parlato in vista della sfida contro il Crotone in campionato facendo il punto sulla situazione in infermeria: “Abbiamo parecchi problemi e dovremo stringere i denti sapendo che andremo a Crotone a cercare l'impresa. Se qualche vecchietto mette in mostra sempre quello che ha fatto vedere questa settimana allora può essere molto utile per questa squadra. Sia Pinzi sia Della Rocca si sono allenati e sono pronti anche per partire dal primo minuto, mentre Sarno e Clemenza non faranno parte della spedizione in Calabria. Anche Ravanelli, Trevisan e Mazzocco sono affaticati quindi devo vedere se vengono via. - continua Bisoli come riporta Padovagoal.it - La difesa a 3 ultimamente ci dà maggiori certezze, ma sono convinto che ripartiremo con maggiore serenità e compattezza. Abbiamo delle armi importanti, ma dobbiamo migliorare come concentrazione e cattiveria. Crotone? È la prima candidata per la promozione, ha giocatori di categoria superiore, ma noi non partiamo già battuti”.