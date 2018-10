Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'avvio non positivo di stagione del Padova, una sola vittoria in dieci gare e appena sette punti conquistati, potrebbe costare caro al tecnico Pierpaolo Bisoli. La società infatti nella notte ha iniziato una serie di riflessioni e questa mattina dovrebbe decidere se esonerare o meno l'allenatore della promozione in Serie B. Possibile, scrive Padovagoal.it, che a Bisoli venga data un'altra chance nel derby contro il Cittadella per risollevare la situazione. In caso contrario si proverà a mettere sotto contratto Serse Cosmi, in pole per l'eventuale sostituzione, con Claudio Foscarini, Domenico Di Carlo, Roberto Breda, Michele Marcolini come alternative anche se nessuno di questi profili convince in pieno la dirigenza patavina.