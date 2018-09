Fonte: TuttoSalernitana.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Calcio Padova Tv, l'attaccante del Padova Federico Bonazzoli, reduce dalla convocazione con la Nazionale under 21, ha parlato del prossimo impegno dei biancoscudati, attesi domenica all'Arechi contro la Salernitana: "Giocheremo su un campo molto difficile con una buona squadra, vediamo di mettere in campo quello che abbiamo messo nelle prime due partite e sono sicuro che riusciremo a fare altri punti. Il gol? spero arrivi, per un attaccante è importante segnare. L'importante è la prestazione, perché se si gioca bene poi il gol arriva. A Salerno ho già giocato quando sono retrocesso con il Lanciano, ma non sono scaramantico. Andremo a Salerno per fare la nostra gara e conquistare i tre punti. Non sarà facile ma ce la giocheremo a viso aperto. Dove può arrivare il Padova? Presto per dirlo, ma per quello che abbiamo mostrato non ci poniamo limiti. La salvezza è l'obiettivo minimo, poi quello che in più verrà sarà tutto di guadagnato".