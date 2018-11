Padova, Bonazzoli: "Ad Ascoli la mia miglior gara. Spero di ripetermi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centravanti del Padova Federico Bonazzoli ha parlato dopo la vittoria contro l'Ascoli del momento suo e della squadra dopo l'arrivo di Foscarini in panchina: “Penso di aver dato una riposta importante sul campo contribuendo al ritorno alla vittoria dopo tanto tempo e sul campo di una squadra che festeggiava i 120 anni. Non era facile vincere in una situazione simile, ma la prestazione è stata importante, sia a livello di squadra sia mio personale. Sono contento e penso che sia stata la mia miglior partita da quando sono qui. Spero che il gol sia il primo di una lunga serie e di ripetermi già col Carpi. - continua Bonazzoli a Padovagoal.it - L’Under 21? Non é compito mio valutare le scelte di Di Biagio, io lavoro e cerco di fare il massimo, dopodiché il resto viene di conseguenza. Il 4-3-1-2 di Foscarini? Il mister ne sa sicuramente più di me e se pensa che sia il migliore per sfruttare le caratteristiche mie e di Capello io cercherò di seguirlo il più possibile”.