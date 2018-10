Padova, Bonazzoli: "Non abbattiamoci, ci sono ancora tante gare"

© foto di Federico De Luca

Federico Bonazzoli ha parlato al termine di Crotone-Padova: “Quando si perde non è mai bello e facile dare spiegazioni, ma oggi direi che c’è poco da dire! Il pareggio ci sarebbe già stato stretto per quanto visto in campo, ultimamente non ci gira bene ma continuiamo a lavorare e a seguire il mister. Il gol lo dedico a mio nonno, che in settimana è mancato e sono convinto che da lassù mi abbia dato una mano… Non abbattiamoci ora, ci sono ancora un sacco di partite da giocare e siamo fiduciosi. Il colloquio coi tifosi a fine partita? Sinceramente io ero stremato e non ho sentito molto, ma abbiamo dato l’anima e si è visto. Anche oggi i nostri tifosi sono stati fantastici, e ora più che mai abbiamo bisogno di loro perché tutti noi vogliamo il bene del Padova!, riporta il sito ufficiale del club.