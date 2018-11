Padova, Bonazzoli: "Spero di far gol anche contro il Carpi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bonazzoli, attaccante del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club patavino. Ecco quanto riportato dal sito della società veneta: “Penso di aver dato una risposta importante, abbiamo vinto una partita dopo tanto tempo sul campo di una squadra che festeggiava il centoventesimo compleanno. Non era facile vincere in una situazione simile, più ancora del mio gol è stata importante la squadra e aver portato a casa i tre punti. La mia prestazione? Sono contento, penso sia stata la migliore da quando sono a Padova, anche se io l’impegno l’ho sempre messo. Spero che il gol sia il primo di una lunga serie e di ripetermi già col Carpi. L’Under 21? Non è compito mio valutare le scelte di Di Biagio, io lavoro e cerco di fare il massimo, dopodiché il resto viene di conseguenza. Il 4-3-1-2 di Foscarini? Il mister ne sa sicuramente più di me e se pensa che sia il migliore per sfruttare le caratteristiche mie e di Ale (Capello ndr) io cercherò di seguirlo il più possibile”.