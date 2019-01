© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Padova, complice anche l’infortunio al ginocchio occorso a Serena, è alla caccia di centrocampisti di qualità per provare ad abbandonare il fondo della classifica e puntare alla salvezza. Secondo Padovagoal.it sarebbero due le idee principali di Zamuner per rinforzare il reparto mediano: Marcel Buchel e Simone Calvano, calciatori che non stanno trovando spazio rispettivamente all’Empoli e all’Hellas Verona.