© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alessandro Capello è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari casalingo (1-1) del Padova contro il Foggia: "Dopo il pareggio ci credevamo,se avessimo avuto ancora più cattiveria forse saremmo riusciti a vincerla. Va bene il pareggio arrivato in questo modo, siamo contenti di questo punto. Nel secondo tempo abbiamo spinto al massimo, siamo stati bravi a far arrivare il gol, abbiamo rimesso in piedi la partita. Abbiamo cercato di vincerla alla fine, ma va bene così. Stiamo dando continuità, abbiamo fatto tre punti in tre partite, questo significa che siamo sulla strada giusta e la vittoria arriverà sicuramente a breve. Sono entrato anche oggi trequartista e ho fatto gol, il ruolo non è un problema,sono contento di aver portato un punto alla squadra. La dedica è per la mia famiglia e per la mia fidanzata".