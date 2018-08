Padova, Cappelletti: "Io fuori ruolo? Poteva essere un'arma a doppio taglio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore del Padova Daniel Cappelletti ha parlato a Il Gazzettino della sua prestazione, da centrocampista, contro l'Hellas Verona nella prima di campionato di Serie B: “Ho scoperto che giocavo solo nella riunione tecnica prima di andare allo stadio, non mi aspettavo di essere schierato davanti alla difesa anche perché non abbiamo mai provato questa soluzione in settimana. Bisoli però è così, dice a tutti di stare sempre sulla corda in vista della partita perché può giocare chiunque dal primo minuto. Scoprire di giocare fuori ruolo tre ore prima della partita poteva essere un’arma a doppio taglio, nel senso che potevo fare una grande partita o un disastro. Ma se il mister ha preso questa decisione al debutto in campionato in un derby, per me ripeto è un grande attestato di fiducia. - continua Cappelletti - Verona era un bel banco di prova e abbiamo dato una risposta importante. C’è un pizzico di rammarico dato che potevamo portare a casa qualcosa in più visto che c’è stato. Venezia? Sarà un bel banco di prova e non dobbiamo cullarci troppo sugli allori perché il campionato sarà durissimo, ma ora siamo un po' più consapevoli della nostra forza”.