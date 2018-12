Padova, Foscarini: "Bonazzoli ha le potenzialità per fare grandi cose"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il tecnico del Padova Claudio Foscarini ha parlato a DAZN della sua esperienza nel club biancoscudato e del suo soprannome Don Claudio: “Non ho capito perché, non so se compiacermi o preoccuparmi di questo, io cerco solo di essere me stesso. Nel bene e nel male, visto che anche io perdo le staffe qualche volta. Posso essere un prete a volte, ma a volte posso essere un diavolo, in campo sono me stesso. Credo sia importante comunicare bene alla squadra, soprattutto nella chiarezza con i giocatori. Nel mio paese mi chiamano Jack, perché una volta a 14 anni ho preso la macchina di mio papà sono andato in piazza ho fatto un po’ il bullo, ho sgommato e allora mi hanno chiamato Jackie Stewart che era un pilota inglese. - continua Foscarini come riporta Padovagoal.it - Il più forte di questa squadra? Non è che sia una bella domanda questa, ma come qualità Bonazzoli. Penso abbia le potenzialità per fare una grande carriera. A volte fa delle cose in allenamento istintive, che faccio fatica a immaginare. È la stoffa di un giocatore importante”.