Perde ancora il Padova, stavolta contro il Benevento seppur di misura. A condannare i veneti, ultimi in classifica, una rete di Improta che permette ai campani di portare a casa l'intera posta in palio violando lo stadio Euganeo. A fine partita l'allenatore Claudio Foscarini ha commentato così la sconfitta: "Ho poco oggi da rimproverare, avevamo fatto quanto preparato in settimana dando un segnale di compattezza, a volte ci vuole buona sorte. Stasera avremmo meritato anche il pareggio. La squadra ha fatto bene, così è dura ma non è impossibile - sono state le sue parole riportate da PadovaSport -. Ribadisco che sono testardo e che credo di riuscire a far crescere la squadra. È logico essere messo in discussione, se ci saranno novità me lo faranno sapere, sono ancora convinto di raddrizzare la baracca. Stasera siamo arrivati vicini a far gol, ci manca la zampata finale. Ho 31 giocatori, faccio fatica a gestirli tutti ed è normale che qualcuno stia fuori" ha dichiarato.