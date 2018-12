© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il tecnico del Padova Claudio Foscarini ha commentato la sconfitta interna contro il Palermo: "C’è una grande delusione, domani ho convocato la squadra per confrontarci nonostante il giorno libero. Non vedo la voglia di non mollare mai, e senza quella è difficile salvarsi e diventa difficile continuare… Dopo il primo gol la squadra ha perso sicurezza, ed è su questo che bisogna lavorare! O ci crediamo insieme a questo progetto o è dura - riporta Padovagoal.it - Non ho detto che domani si prenderanno delle decisioni, semplicemente c’è bisogno di un confronto! Questa squadra ha un’insicurezza bestiale, ed è inaccettabile. Andare in ritiro? Si è valutato anche questo".