Padova, i convocati di Bisoli: ben sei gli assenti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono 22 i calciatori convocati da Pierpaolo Bisoli per la trasferta di Crotone. Tante le assenze in casa Padova con Clemenza, Marcandella, Mazzocco, Minesso, Sarno e Trevisan che resteranno in Veneto. Questo l'elenco completo:

Portieri: Favaro, Merelli, Perisan

Difensori: Cappelletti, Capelli, Ceccaroni, Contessa, Ravanelli, Salviato, Zambataro

Centrocampisti: Belingheri, Broh, Della Rocca, Mandorlini, Pinzi, Pulzetti, Serena

Attaccanti: Bonazzoli, Capello, Chinellato, Cisco, Guidone