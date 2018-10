Padova, Corriere del Veneto: "Il Lens vince solo nel recupero"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Biancorossi, una beffa amichevole. Sorpasso del Lens nel recupero". Questo il titolo del Corriere del Veneto nella sua edizione di Padova, in riferimento all'amichevole tra i biancoscudati e la formazione francese di ieri sera. Contro un club che ha vinto uno scudetto di Francia nella stagione 1997-1998 e che occupa il secondo posto in classifica nella Ligue2, il Padova - che gioca in casa del socio Oughourlian - ritrova un minimo di serenità dopo una settimana difficile. 2-1 il risultato finale in terra straniera in favore dei transalpini, riusciti a vincere soltanto nel finale di gara.