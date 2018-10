Padova, il presidente Bonetto: "C'è delusione, ma non è tutto da buttare"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Roberto Bonetto, presidente del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso le colonne del Corriere del Veneto. "Ko col Brescia? Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi siamo crollati e abbiamo subito un passivo pesante. Dico che sicuramente non posso essere contento, ma sapevamo bene che ci sarebbe stata qualche difficoltà, soprattutto all’inizio. È chiaro che ci sia delusione, nessuno può essere contento di prendere quattro gol e di perdere tre partite consecutivamente fuori casa. Ma non è tutto da buttare, bisogna avere pazienza perché per scelta abbiamo puntato sui giovani e i giovani a volte attraversano questi momenti non certo felici. E vorrei anche aggiungere una cosa. Voglio sottolineare che nessuno di noi ha mai accennato ad altri obiettivi che non fossero la salvezza. In questo momento, nonostante i risultati non entusiasmanti delle ultime settimane, siamo ancora a quota sopravvivenza. Nessuno di noi sta sottovalutando la situazione, ma allo stesso tempo cerchiamo di restare uniti", riporta il sito ufficiale dei biancoscudati.