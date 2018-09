Padova "made in Italy", Zamuner: "Per la B non serve cercare altrove"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Una Nazionale che cerca di ripartire e un ct, Roberto Mancini, che chiede maggior impegno da parte dei club nel valorizzare i calciatori italiani. In controtendenza rispetto a tutti c'è il Padova. Una rosa interamente composta da calciatori italiani, di cui 11 sono originari del Triveneto. In merito ne ha parlato il ds biancoscudato Giorgio Zamuner dalle pagine de Il Mattino di Padova: "Una rosa tutta italiana? No, non è una casualità. È ovvio che non chiudiamo certo le porte a nessun giocatore straniero, ma il pensiero è che, finché si gioca in Serie B, non è necessario andare a sondare altri mercati rispetto a quello italiano. I giocatori cresciuti qui conoscono le metodologie di lavoro e si adattano più in fretta a questo tipo di calcio. Spesso le squadre hanno troppa fretta e non hanno né voglia né tempo di aspettare la maturazione dei giovani. Ma ai ragazzi va data la possibilità di giocare e sbagliare, altrimenti non cresceranno mai".