Padova, passi avanti per il centravanti Bonazzoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Padova continua a cercare rinforzi in attacco in vista della prossima stagione di Serie B. Fra gli obiettivi c'è da tempo Federico Bonazzoli, classe '97, di proprietà della Sampdoria (anche se nell'ultima stagione ha giocato con la SPAL) e nelle ultime ore ci sarebbero stati passi avanti nella trattativa. Come riporta Padovagoal.it i segnali sono positivi e nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo per chiudere la trattativa.