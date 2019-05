Padova, per il ruolo di ds ci sono Lupo e Rubino. Italiano per la panchina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In attesa che venga definita la questione societaria, con il probabile passaggio della maggioranza delle quote azionarie da Bonetto a Oughourlian iniziano a circolare i primi nomi del nuovo corso tecnico del club biancoscudato. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto per il ruolo di ds spiccano i nomi di Giuseppe Magalini (vicinissimo al Vicenza), Fabio Lupo della Ternana e Raffaele Rubino fresco di addio al Trapani. Quest'ultima ipotesi porterebbe all'Euganeo Vincenzo Italiano attuale tecnico dello stesso Trapani. Smentita, invece, l'ipotesi Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter in ottimi rapporti con Oughourlian.