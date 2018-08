Padova, per l'attacco spuntano anche Cacia e Macheda

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Non solo Guido Marilungo e Filip Raicevic. Padova valuta altri due svincolati per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta di Daniele Cacia e Federico Macheda: il primo, classe '83, è reduce da un'annata non positiva con il Cesena ed è cercato anche dalla Triestina in Serie C, ma vorrebbe continuare l'avventura in B per battere il record di Stefan Schwoch che dista appena un gol (134 contro 135), il secondo, classe '91, è reduce dall'esperienza al Novara dove ha segnato 10 reti nelle ultime due stagioni. Lo riferisce Padovagoal.it.