Padova, Perisan: "Foscarini molto preparato. Adesso c'è più serenità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Samuele Perisan ha analizzato il successo corsaro del Padova ad Ascoli ai microfoni di DAZN: "Mi spiace per loro, ma sono contentissimo perché ce la meritavamo tutta, l'abbiamo voluta sin da subito, mi spiace per loro ma sono felice. Devo ringraziare la squadra perché mi hanno accolto con grande spirito, mi hanno aiutato. Ci sono state palle difficili per me, anche io ho aiutato loro. È stata una settimana turbolenta, c'è stato l'esonero del mister, ma è arrivato Foscarini con tanta voglia di fare. Ci ha detto cosa sarebbe stato meglio fare e noi l'abbiamo ascoltato. Sono colpito da come prepara le partite, è molto preparato. Siamo più sereni, ci sono allenamenti divertenti, è cambiato qualcosa dal punto di vista della serenità. Io più forte di Meret? È un fenomeno, spero di arrivare ai suoi livelli. La vittoria è dedicata alla mia famiglia, a mio papà che non c'è più".