Padova, Ravanelli: "Non sono figlio di Fabrizio, spero la gente capisca"

Il difensore del Padova Luca Ravanelli, autore del gol partita ieri contro il Venezia, ha parlato così in sala stampa: "Sono contentissimo anche perché era un derby sentito. Speriamo di continuare così, devo dimostrare dopo la Serie C di essere all’altezza anche della B. Mi fa piacere anche non aver subito gol, mi trovo molto bene con Trevisan e Capelli. Speriamo di continuare così… In allenamento la tiro sempre fuori di testa, ma l’importante è segnare in partita, no? Spero poi che ora la gente abbia capito che non sono figlio di Fabrizio". Lo riportano i canali ufficiali del Padova.