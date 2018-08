Padova, rimane da coprire un tassello offensivo. Ma prima le uscite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato in entrata del Padova sembra non essere ancora chiuso, manca un attaccante e lo stesso sarà ricercato nella lista svincolati, unica via tramite la quale i biancoscudati, a mercato terminato, possono irrobustire ulteriormente la rosa.

Prima, però, dovranno essere perfezionate le cessioni, di modo che ci siano introiti economici da poter reinvestire in un'aggiunta alla formazione di Bisoli. Al netto di tutto ciò, il nome che pare in questo momento più in auge è quello di Filip Raicevic, rimasto senza squadra dopo il fallimento del Bari.