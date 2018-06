Padova scatenato. A lavoro per Capelli, Emmanuello e Pontisso

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Padova scatenato in queste ore sul mercato. Come riportato da GianlucaDiMarzio.com il club biancoscudato in queste ore si è portato ad un passo da Daniele Capelli, difensore dello Spezia, al quale è stato proposto un contratto biennale. Sempre in entrata sono in corso contatti per il centrocampista del Cesena Simone Emmanuello di proprietà dell'Atalanta. Infine, ancora per la mediana, il dg dei veneti Giorgio Zamuner ha incontrato a Milan l'agente di Simone Pontisso dell'Udinese.