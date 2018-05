Padova, sfida al Lecce per Panico del Genoa

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Una stagione divisa a metà tra Cesena in Serie B e Teramo in Serie C, dove ha collezionato complessivamente diciotto presenze. Parliamo della punta classe '97, di proprietà del Genoa, Giuseppe Panico. Sul giovane nativo di Ottaviano, secondo quanto riportato da pianetalecce, ci sarebbero: Lecce, Padova, Virtus Entella ed Avellino.