Con le speranze salvezza ridotte al lumicino il Padova inizia a guardare già al futuro e alla prossima stagione in Serie C. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto sarebbero tre i profili seguiti per ripartire e provare l’immediato ritorno in cadetteria: Vincenzo Italiano del Trapani, Mauro Zironelli della Juventus U23 e infine Attilio Tesser che col suo Pordenone è a un passo dalla storica promozione in Serie B.