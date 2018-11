Fonte: padovacalcio.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Contro il Carpi ha fatto il proprio esordio tra i professionisti Alessandro Vogliacco, il 20enne difensore centrale barese arrivato in prestito dalla Juve. Una mezz’oretta giocata con personalità, con la speranza che possa rappresentare la svolta della propria stagione: "Una soddisfazione che ha ripagato in parte i sacrifici fatti fino a questo momento, è stata una bella emozione che dedico a chi mi è stato vicino, dalla mia famiglia alla mia fidanzata. Poco spazio fino ad oggi? Non è stato semplice, visto che ero sempre abituato a giocare. Ho cercato di stare sereno e lavorare al massimo. Il mio modello è Bonucci, ci piace molto giocare la palla come lui, far partire l’azione da dietro. So che Bisoli aveva anche pensato di provarmi a centrocampo, ma non se ne è più fatto nulla. Il mio ruolo resta quello di difensore. Sto bene a Padova e mi piacerebbe restare fino a fine stagione. Ho trovato un gruppo di ragazzi davvero eccezionali. Siamo uniti e alla lunga questa unione porterà i suoi frutti". Lo riporta Il Mattino di Padova.