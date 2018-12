© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato al Gazzettino del prossimo mercato ribadendo che le priorità sono un innesto per reparto: “Non mi sono state indicate le cifre da spendere, ma ho avuto l’input di rinforzare la squadra per mantenere la categoria. Le operazioni sono ormai note. Serve un difensore, un vertice basso di centrocampo e un attaccante di peso. Se poi c’è da aggiustare altro valuteremo strada facendo. - continua Zamuner – Calaiò? Potrebbe avere le caratteristiche che ci servono. Bisogna che chi viene sappia che non viene a giocare in un clima di festa dove viene perdonato tutto. Andelkovic? Un giocatore da seguire, esperto e di un certo spessore. L’anno scorso ha giocato tutte le partite, arrivando quarto, quest’anno un po’ meno e quindi potrebbe darci una mano”.