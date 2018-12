© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ospite dei microfoni di PadovaSport.tv il dg del Padova Giorgio Zamuner ha parlato del prossimo match di campionato contro il Palermo: "Sabato affrontiamo la squadra più forte del campionato ma, rispetto alla serie A, in questa categoria è più facile sovvertire il pronostico. Dobbiamo fare una prova di grande orgoglio, è una partita che dovrebbe stimolare i giocatori. Sabato i nostri dovranno superarsi. Regalo di Natale dal mercato? Lo preferirei a maggio. Normale che oggi pensiamo di intervenire in modo deciso. Calaiò ha esperienza, può essere uno dei profili. Floccari? Grande esperienza, bisogna capire come sta, a parte il gol segnato ieri, è fermo da tanto”.