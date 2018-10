Padova, Zamuner difende Bisoli: “Illogico parlare di cambiarlo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner continua a difendere il tecnico Pierpaolo Bisoli nonostante il recente periodo no attraversato dal club: “Anche solo ragionare di un eventuale cambio in panchina, dopo una prestazione come quella di Crotone, sarebbe illogico. A mio modo di vedere abbiamo disputato un’ottima partita e ho finalmente rivisto lo spirito garibaldino che ci aveva premiato nelle prime due uscite stagionali. Il risultato, purtroppo, non è arrivato, ma sono sicuro che se dovessimo continuare su questa strada di partite ne perderemo veramente poche. - Continua Zamuner come riporta Il Mattino di Padova - Tutti ci aspettiamo di raccogliere un grande risultato sabato prossimo contro lo Spezia, sarà dura, ma ne abbiamo bisogno soprattutto per la classifica. Io, però, sono molto ottimista perché ho rivisto lo spirito e l’atteggiamento giusto”.