© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A margine della presentazione della fase Elite dell’Europeo Under 19 il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato della situazione in casa biancoscudata dopo l’esonero, il secondo, di Bisoli: “Mi sento responsabile di quanto sta succedendo, ho sicuramente delle responsabilità e me le prendo. Non ho pensato però alle dimissioni perché significherebbe scappare e io non abbandono la squadra a otto gare dalla fine. - continua Zamuner come riporta Padovagoal.it - Tireremo una riga alla fine di questa stagione e lo farò anche io, sono convinto che abbiamo ancora la possibilità di salvarci e con Centurioni cercheremo di dare una ventata di novità. Conosce i ragazzi, l’ambiente e la squadra. Il pensiero è stato quello di trovare una soluzione interna. Bisoli non l’ha presa bene, un po’ penso che se l’aspettasse, ogni volta che c’è un esonero è chiaro che sia un passo falso della sua carriera. Si riprenderà.