© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner smentisce la voci che lo vorrebbero prossimo a risolvere il contratto con il club biancoscudato: “Mi sento responsabile di quello che sta succedendo, ma ho ritenuto di non andarmene a stagione in corso perché mi sarebbe sembrata una fuga, è come abbandonare una barca che poteva anche non affondare. - continua Zamuner – Rescissione? Né io né la società ci abbiamo mai pensato. Ora finiamo questo campionato e poi valuteremo. Se il presidente dovesse decidere di cambiare ne prenderei atto e valuterei altre soluzioni, anche se mi piacerebbe restare per riportare subito in Serie B la squadra”.