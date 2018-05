Padova, Zamuner: "Marrone mi piace, ma l'operazione è complicata"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore generale del Padova Giorgio Zamuner ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.it del possibile approdo di tre calciatori di proprietà della Juventus in biancoscudato nella prossima stagione: “La scorsa settimana ho incontrato Cherubini a Milano per una chiacchierata sui giocatori che la Juve ha in uscita e che potrebbero farci comodo. Abbiamo chiesto informazioni su Clemenza e Macek, due profili ottimi su cui i bianconeri stanno facendo delle valutazioni anche in attesa di capire la situazione delle seconde squadre. - continua Zamuner – Marrone? Ho chiesto anche di lui, ma per il Padova sarebbe un'operazione complessa visto che il ragazzo è impegnato nei play off. Non conosco le aspettative attuali del ragazzo, ma non nego che mi è sempre piaciuto e non credo di essere l'unico”.