Palermo, ag. Embalo: "Felice di essere rimasto. Vuole vincere coi rosanero"

© foto di Alessio Alaimo

Intervistato da Tuttopalermo.net Giuseppe Accardi, agente di Carlos Embalo, Andrea Accardi e Luca Fiordilino, ha parlato dei suoi assistiti dopo la chiusura del mercato: “Fa sempre piacere ricevere tante offerte per un giocatore come Embalo, specialmente se arrivano da squadre che giocano la Champions League, ma lui è contentissimo di essere rimasto a Palermo. È legato alla città e alla squadra e ora vuole ritagliarsi il suo spazio per vincere il campionato con questa maglia. - continua il procuratore – Accardi e Fiordilino sono due ragazzi straordinari, innamorati dei colori rosanero. Lavorano duramente, con grande umiltà, e questa può essere una stagione importante per entrambi”.