Palermo, Aleesami: "Sta nascendo un progetto molto cool"

© foto di Federico Gaetano

Il terzino sinistro del Palermo Haitam Aleesami ha parlato del proprio futuro spiegando che il suo futuro potrebbe essere ancora coi rosanero: “Ogni calciatore ambisce sempre a giocare ai massimi livelli, ma io ho ancora due anni di contratto e devo guardare a questo aspetto. Le voci di mercato fanno piacere, perché ti fanno capire che in qualche modo ai lavorato bene, ma al momento non ho nulla di concreto per le mani, se poi dovessero arrivare delle offerte le valuterò con la società. - continua Aleesami – Non ho paura di perdere la Nazionale giocando in B, del resto tanti compagni giocano in Zweite Liga o in altre seconde serie d'Europa. A Palermo poi è arrivata una nuova proprietà e un nuovo tecnico, tutto è in fase di programmazione, il club vuole tornare a essere di importante e giocare ad alti livelli. Sento che c'è un progetto molto cool”.