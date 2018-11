Palermo avanti sul Pescara al 45'. Primo tempo deciso dal gol di Puscas

Il Genoa va avanti con Ivan Juric. Nessun cambio previsto, almeno nell’immediato, in casa rossoblu. La società ha deciso di proseguire con l’attuale allenatore, in attesa di un segnale magari nel derby contro la Sampdoria. Juric chiamato a svoltare, altrimenti il cambio diventerebbe...

Nestor Sensini, garra e professionalità per una carriera tutta italiana

Pelé, O Rei del futebol che ha segnato oltre 1200 gol in carriera

Gerd Muller, leggenda tedesca da più di 700 gol in carriera

Si è concluso qualche minuto fa il primo tempo del posticipo di Serie B, che mette contro Palermo e Pescara al Barbera. I rosanero al duplice fischio del direttore di gara stanno conducendo. A far rientrare avanti i suoi negli spogliatoi all'intervallo è stato Puscas, autore di un inserimento e di un tocco freddo sull'imbucata di Haas. Adesso la capolista abruzzese deve trovare almeno il pari se non vuole perdere il primo posto, attualmente appannaggio proprio dei siciliani.

