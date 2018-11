Palermo, Bellusci: "C'è spirito di sacrificio. Il campionato è ancora lungo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Bellusci è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Palermo e Pescara, conclusasi 3-0 a favore dei rosanero: "Lo spirito di sacrificio fa la differenza, quest'anno la squadra è compatta anche nella sofferenza, vanno fatti i complimenti al Pescara che è stata brava nel palleggio, ma noi siamo stati cinici nelle ripartenze. C'è voglia di non prendere gol e di vincere il campionato che ci è sfuggito lo scorso anno, amore per la maglia e amor proprio fanno la differenza. Il campionato è lungo e la B è complicatissima, la prima perde con l'ultima, sono partite importanti ma non decisive. Fisicamente lavoriamo molto in settimana, il mister e lo staff preparano bene gli allenamenti, noi soffriamo ma con il sorriso. Io terzino destro? Questo ruolo l'avevo già fatto in passato, non è il mio ma mi adatto".