Palermo, Bellusci: "Giocherei con una gamba sola per il nostro obiettivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa in casa palermo con protagonista il difensore Giuseppe Bellusci. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Lavoriamo bene sulle palle inattive e tutti i risultati ottenuti e i gol realizzati sono il risultato dell’impegno del gruppo. Noi sfruttiamo le grandi capacità balistiche di Trajkovski e Falletti. Come difensore poi penso soprattutto e mantenere la mia porta inviolata. Siamo mossi da grande voglia di rivalsa. Ci alleniamo bene e poche volte, nel mio passato da calciatore, ho visto la cattiveria e la voglia di fare che sta dimostrando questo gruppo. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada per raccogliere i frutti del nostro lavoro al termine della stagione. Quanto avvenuto nella scorsa stagione è servito a tutti noi per arricchire il nostro bagaglio di esperienza. La mia condizione fisica? Ho saltato un paio di allenamenti la scorsa settimana ma ora sto bene e sono a disposizione del mister. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Giocherei anche con una gamba per la voglia che ho di spingermi oltre qualsiasi ostacolo. Ho tanta fiducia nei miei compagni di reparto. Il Livorno? Sarà una partita pericolosa perché abbiamo tutto da perdere. Dobbiamo preparare bene questa partita e il nostro allenatore ci ha già parlato delle possibili insidie. Rajkovic? Lui è un giocatore straordinario che non scopro io. Nel passato è stato frenato dagli infortuni, ma è giusto riconoscere la grande forza d’animo che ha avuto. Merita questi risultati adesso perché è un grande professionista. Cambio di proprietà? Noi pensiamo solo ad allenarci bene per vincere ogni partita. Dobbiamo solo pensare a fare il nostro lavoro al massimo. Oggi sarebbe sbagliato emettere qualsiasi giudizio"