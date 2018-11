Palermo, caccia a una punta: Pucciarelli in cima alla lista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Palermo è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Stellone a gennaio, specialmente se dovesse andare in porto la cessione della società con l'ingresso di un fondo internazionale pronto a garantire subito 10 milioni di euro per puntare alla promozione. Secondo quanto riportato da Tuttosport è l'attacco il reparto dove si sogna un grande colpo con Manuel Pucciarelli, classe '91, in cima alla lista dei desideri. L'attaccante ha infatti trovato poco spazio al Chievo e potrebbe cambiare aria alla riapertura del mercato. L'altro obiettivo è invece Florinel Coman, classe '98 del Viitorul Constanța, che piace molto anche al Pescara.