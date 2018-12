Palermo di rimonta: 3-1 a Padova, riecco il successo dopo quasi un mese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Serie B non vinceva da quasi un mese, in trasferta da quaranta giorni. Dopo due pareggi di fila, il Palermo ritrova il successo e lo fa passeggiando sul campo del Padova. Dopo un inizio complicato e la rete del vantaggio veneto siglata da Bonazzoli, gli stranieri rosanero sono saliti in cattedra: prima il pareggio di Trajkovski, poi Rajkovic e Nestorovski nella ripresa firmano la vittoria palermitana. I siciliani staccano di nuovo il Pescara, portandosi a +3 in vetta alla classifica.