Palermo, domani Lupo a Milano. Occhi su Claiton del Crotone

Potrebbe essere quella di domani la giornata buona per il secondo colpo del nuovo Palermo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia nelle prossime ore il ds rosanero Lupo arriverà a Milano per cercare di definire l'operazione con il Crotone per Claiton, centrale difensivo in uscita dal club calabrese.