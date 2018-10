Palermo, entro giovedì incontro per la cessione del club a Ponte

© foto di Federico De Luca

Quella iniziata ieri sarà una settimana decisiva per il futuro del Palermo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia in questi giorni dovrà essere approvato il bilancio al 30 giugno. Una fumata bianca necessaria per andare avanti verso la cessione del pacchetto di maggioranza del club rosanero ad Antonio Ponte. Tra oggi e giovedì l'ex patron del Siena e Maurizio Zamparini dovrebbero incontrarsi per ratificare un accordo che deve essere messo nero su bianco entro il 26, giorno per il quale è stata fissata l'assemblea dei soci.